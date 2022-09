L'abbraccio e il dolore 'Ma ora rendiamo sicura la terra' - Cronaca - quotidiano.net (Di giovedì 22 settembre 2022) Il vescovo di Senigallia ai funerali di quattro delle undici vittime: 'Mai più una devastazione simile'. Schierato anche l'Esercito per la ricerca degli ultimi due dispersi. Ma di Mattia e Brunella ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Il vescovo di Senigallia ai funerali di quattro delle undici vittime: 'Mai più una devastazione simile'. Schierato anche l'Esercito per la ricerca degli ultimi due dispersi. Ma di Mattia e Brunella ...

CagliariCalcio : Il Cagliari Calcio si unisce al dolore di mister Liverani per la perdita di Federica, madre degli adorati figli Mat… - TestaAgnese : @SasyPanza Il dolore ci accomuna... ma anche la speranza ? Abbraccio forte forte te e il tuo meraviglioso bimbo ?? - RobertaFazio7 : RT @CagliariCalcio: Il Cagliari Calcio si unisce al dolore di mister Liverani per la perdita di Federica, madre degli adorati figli Mattia… - _antoredmi_ : RT @CagliariCalcio: Il Cagliari Calcio si unisce al dolore di mister Liverani per la perdita di Federica, madre degli adorati figli Mattia… - MPAPA090 : RT @CagliariCalcio: Il Cagliari Calcio si unisce al dolore di mister Liverani per la perdita di Federica, madre degli adorati figli Mattia… -