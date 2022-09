Iran: Ong, 31 civili uccisi da inizio proteste per Amini (Di giovedì 22 settembre 2022) Almeno 31 civili sono stati uccisi in Iran dall'inizio delle manifestazioni, represse dalle forze di sicurezza, per protestare contro la morte di Mahsa Amini, la 22enne deceduta mentre era sotto la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) Almeno 31sono statiindall'delle manifestazioni, represse dalle forze di sicurezza, per protestare contro la morte di Mahsa, la 22enne deceduta mentre era sotto la ...

serenel14278447 : Iran: Ong, 31 civili uccisi da inizio proteste per Amini - News24_it : Iran: Ong, 31 civili uccisi da inizio proteste per Amini - Paolo95499263 : Dov’è la Boldrini?? Non ci sono inginocchiatoi in giro? E Fratoianni quello che saliva sulle navi Ong per difenderl… - Rojname_com : Iran, proteste dopo la morte di Mahsa Amini. L'ong curda: cinque manifestanti uccisi - Redattore Sociale - EnricoFaraboll1 : ???? Chi supporta le manifestazioni dei separatisti curdi e dei rivoltosi liberali in Iran? Gli Usa, l'Unione Europe… -