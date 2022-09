ansa_economia : Inps: ad agosto 32,7 mln ore cassa integrazione,-84% su anno. In otto mesi 427 mln ore, -85% #ANSA - fisco24_info : Inps: ad agosto 32,7 mln ore cassa integrazione,-84% su anno: In otto mesi 427 mln ore, -85% - FernandoCst90 : @INPS_it Scusate, sono un dipendente e rispetto i requisiti, però ho inviato l'autocertificazione al mio datore di… - umbertonizza : @enricabelli @adlogroscino @adlogroscino posso chiederle la fonte dei dati sul RdC? Dal sito INPS (… - CoffaGiuseppina : @INPS_it Ad esempio decreto Brunetta 1 agosto rinnovo accordo quadro anticipo tfs tasso agevolato una bellissima pr… -

Adl'ha autorizzato 32,69 milioni di ore di cassa integrazione con un calo del 18,5% su luglio e dell'84,3% su2021. Lo rileva l'Osservatoriosulla cassa integrazione secondo il ...I dati dell' Osservatoriosul Precariato, aggiornati a fine giugno, sono in questo senso ... un diritto silenzioso Sindrome da burnout: cos'è e come riconoscerlo 122022 Il termine quiet ... Inps: ad agosto 32,7 mln ore cassa integrazione,-84% su anno - Economia Ad agosto l'Inps ha autorizzato 32,69 milioni di ore di cassa integrazione con un calo del 18,5% su luglio e dell'84,3% su agosto 2021. (ANSA) ...Scopri quando sono previsti i prossimi pagamenti della Naspi per chi non l'ha ricevuta a settembre. L’INPS ha pubblicato due nuove date per i pagamenti della Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’i ...