“Il cuore non batteva più”, Selvaggia Roma ha perso la bambina che aspettava (Di giovedì 22 settembre 2022) Selvaggia Roma e Luca Teti hanno perso la bambina che aspettavano. L’ex concorrente di Temptation Island, due mesi dopo aver annunciato di essere incinta del calciatore (a luglio 2022), aveva fatto sapere ai followers di temere per la salute della piccola che aveva in grembo, in seguito a un’infezione che l’aveva colpita. Il 22 settembre è arrivata la terribile notizia: la bambina non ce l’ha fatta. Vi raccomandiamo... Selvaggia Roma contro le adozioni gay: la replica di Tommaso Zorzi Poche, struggenti parole in una Instagram stories. Così l’influencer ha comunicato il dramma che sta affrontando, chiedendo ai fan di rispettare il dolore e la privacy suoi e del suo compagno: È una notizia ... Leggi su diredonna (Di giovedì 22 settembre 2022)e Luca Teti hannolacheno. L’ex concorrente di Temptation Island, due mesi dopo aver annunciato di essere incinta del calciatore (a luglio 2022), aveva fatto sapere ai followers di temere per la salute della piccola che aveva in grembo, in seguito a un’infezione che l’aveva colpita. Il 22 settembre è arrivata la terribile notizia: lanon ce l’ha fatta. Vi raccomandiamo...contro le adozioni gay: la replica di Tommaso Zorzi Poche, struggenti parole in una Instagram stories. Così l’influencer ha comunicato il dramma che sta affrontando, chiedendo ai fan di rispettare il dolore e la privacy suoi e del suo compagno: È una notizia ...

