"Ha scelto lui". Alfonso Signorini testimone alle nozze vip. La sua preferita si sposa (Di giovedì 22 settembre 2022) Grazie alla condivisa passione per il cibo, soprattutto le piadine, Francesca Cipriani ed Alessandro Rossi non si vogliono più lasciare, anzi, stanno finalmente concretizzando il loro grande sogno con il matrimonio. La comica quanto emozionante proposta era arrivata al GF Vip 6 di Alfonso Signorini, che sarà il loro testimone di nozze. Ormai Alfonso Signorini ha delle grandi responsabilità, proprio come è accaduto spesso per Maria De Filippi, al GF Vip sono nate molte storie d'amore rivelatesi poi vincenti e durature. Francesco Cipriani e Alessandro Rossi già erano innamorati, ma dentro la casa di Cinecittà dove lui è stato ospite, hanno trovato maggiore complicità.

