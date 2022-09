Ha già fatto un salto online lo Xiaomi 12T Pro: la scheda tecnica (Di giovedì 22 settembre 2022) L’attesissima serie di smartphone Xiaomi 12T dovrebbe essere annunciata a breve per i mercati globali. Ad ogni modo, prima del suo rilascio, il nuovo Xiaomi 12T Pro di fascia alta è stato appena avvistato su una nota piattaforma di benchmarking, che ha rivelato alcune delle sue specifiche chiave. Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, i modelli di questa serie sono già stati individuati su vari siti web di certificazione e adesso l’ultimo avvistamento si è avuto sul portale ‘GeekBench’. Scrutando l’elenco, si possono vedere le prestazioni del modello Pro, nonché la capacità della sua memoria RAM di 8GB, il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 abbinato alla GPU Adreno 630 ed il sistema operativo oltre ai suoi punteggi. Per il single core, il device è riuscito a raggiungere un punteggio di 1300, mentre i test multi core hanno ottenuto 4061 ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) L’attesissima serie di smartphone12T dovrebbe essere annunciata a breve per i mercati globali. Ad ogni modo, prima del suo rilascio, il nuovo12T Pro di fascia alta è stato appena avvistato su una nota piattaforma di benchmarking, che ha rivelato alcune delle sue specifiche chiave. Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, i modelli di questa serie sono già stati individuati su vari siti web di certificazione e adesso l’ultimo avvistamento si è avuto sul portale ‘GeekBench’. Scrutando l’elenco, si possono vedere le prestazioni del modello Pro, nonché la capacità della sua memoria RAM di 8GB, il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 abbinato alla GPU Adreno 630 ed il sistema operativo oltre ai suoi punteggi. Per il single core, il device è riuscito a raggiungere un punteggio di 1300, mentre i test multi core hanno ottenuto 4061 ...

