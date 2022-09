Grave incidente per Tiziano Siviero all’Elba: l’ex campione del mondo di rally operato d’urgenza (Di giovedì 22 settembre 2022) Con il suo scooter Tiziano Siviero si trovava tra Porto Azzurro e Capoliveri, su una strada provinciale dell’Isola d’Elba, quando è stato travolto da un’auto. Le condizioni del 64enne ex campione del mondo di rally sono apparse subito molto gravi: come racconta il Corriere della Sera, prima è stato portato in ospedale a Portoferraio, poi con l’elisoccorso a Cisanello dove è stato operato d’urgenza. L’incidente è avvenuto mercoledì 21 settembre a un incrocio e, secondo una prima ricostruzione, l’auto coinvolta stava superando gli altri veicoli che si erano fermati allo stop quando ha centrato Siviero sul suo scooter. Uno scontro violento, il 64enne è stato sbalzato sull’asfalto a circa dieci metri di distanza. Siviero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Con il suo scootersi trovava tra Porto Azzurro e Capoliveri, su una strada provinciale dell’Isola d’Elba, quando è stato travolto da un’auto. Le condizioni del 64enne exdeldisono apparse subito molto gravi: come racconta il Corriere della Sera, prima è stato portato in ospedale a Portoferraio, poi con l’elisoccorso a Cisanello dove è stato. L’è avvenuto mercoledì 21 settembre a un incrocio e, secondo una prima ricostruzione, l’auto coinvolta stava superando gli altri veicoli che si erano fermati allo stop quando ha centratosul suo scooter. Uno scontro violento, il 64enne è stato sbalzato sull’asfalto a circa dieci metri di distanza....

fattoquotidiano : Grave incidente per Tiziano Siviero all’Elba: l’ex campione del mondo di rally operato d’urgenza - corriereveneto : Incidente all’isola d’Elba, grave l’ex campione di rally bassanese Tiziano Siviero - LaCnews24 : Grave incidente a Vibo tra una moto e un’auto: centauro trasferito a Catanzaro con elisoccorso… - qn_lanazione : Grave incidente stradale per l'ex campione del mondo di rally Tiziano Siviero - QdSit : MESSINA - L’ultimo grave incidente è quello di un paio di settimane fa. Per fortuna l’operaio edile, assunto in ner… -