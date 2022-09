“Faró la figùra del balabiott”: Vava nei panni di Re Carlo, la nuova gag tutta da ridere (Di giovedì 22 settembre 2022) Bergamo. A funerali avvenuti della compianta Regina Elisabetta II, Re Carlo prende la parola e lo fa in bergamasco. Confida che a 73 anni si sente impreparato non avendo mai lavorato e che già sente la mancanza della protezione della Regina madre che lo seguiva sempre. Teme di sperperare il suo patrimonio e ha paura di restare in mutande. Spera di trovare le forze restando a casa per non fare danni alla Corona. È la nuova Gag del Vava 77 che si cala nella parte del nuovo sovrano della Corona Inglese. Un Re Carlo inedito che cerca aiuto negli amici, ammette di essere spaventato per il nuovo ruolo e a chi gli fa notare se ha Netflix – per seguire almeno le puntate della serie tv “The Crown”, basata su eventi storici, sulla vita della regina Elisabetta II e del suo regno – risponde con tono regale di no. Leggi su bergamonews (Di giovedì 22 settembre 2022) Bergamo. A funerali avvenuti della compianta Regina Elisabetta II, Reprende la parola e lo fa in bergamasco. Confida che a 73 anni si sente impreparato non avendo mai lavorato e che già sente la mancanza della protezione della Regina madre che lo seguiva sempre. Teme di sperperare il suo patrimonio e ha paura di restare in mutande. Spera di trovare le forze restando a casa per non fare danni alla Corona. È laGag del77 che si cala nella parte del nuovo sovrano della Corona Inglese. Un Reinedito che cerca aiuto negli amici, ammette di essere spaventato per il nuovo ruolo e a chi gli fa notare se ha Netflix – per seguire almeno le puntate della serie tv “The Crown”, basata su eventi storici, sulla vita della regina Elisabetta II e del suo regno – risponde con tono regale di no.

dojaf4g : o farò un’immensa figura di merda o ne uscirò come un eroe - piccolapolpe_ : okay non so con quale coraggio lo sto pubblicando ma va bene. farò una figura di merda? molto probabilmente si (no… - n1ptr0 : @ImGlad73 @ferminia78 Adesso se mi devo rimangiare tutto farò anche una figura di merda - vaniIIapod : la figura di merda che farò con tutti i nostri agenti questa settimana . . . . . . . . - sadboiNamek : Farò una figura da ipocrita.. -

Mondiali di equitazione, ai Pratoni del Vivaro avanzano le carrozze e le quadriglie. Lo spettacolo dei campioni degli attacchi a quattro Ai Pratoni del Vivaro avanzano le carrozze e le quadriglie: da giovedì 22 settembre a domenica 25 nello spettacolare scenario ai piedi di Rocca di Papa vanno in scena i Mondiali di equitazione, ... Medaglia d'oro alla memoria di Pietro Scaglione, primo omicidio "eccellente" di mafia PALERMO " Si è tenuta questa mattina presso la Prefettura di Palermo, in via Cavour, la cerimonia di consegna della medaglia d'oro al Merito Civile alla memoria del procuratore Pietro Scaglione, ... Ai Pratoni del Vivaro avanzano le carrozze e le quadriglie: da giovedì 22 settembre a domenica 25 nello spettacolare scenario ai piedi di Rocca di Papa vanno in scena i Mondiali di equitazione, ...PALERMO " Si è tenuta questa mattina presso la Prefettura di Palermo, in via Cavour, la cerimonia di consegna della medaglia d'oro al Merito Civile alla memoria del procuratore Pietro Scaglione, ...