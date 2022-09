Crescita e cyber-Intelligence. La semestrale di Cy4gate (Di giovedì 22 settembre 2022) Ricavi in linea con le aspettative di Crescita. È quanto emerge dal consiglio d’amministrazione del gruppo Cy4gate che ha approvato la relazione finanziaria consolidata ai primi sei mesi del 2022. La Crescita organica dei ricavi è infatti stata pari al 35% netto intercompany. La società, attiva nel mercato cyber a 360 gradi, vede tra gli elementi acceleratori della propria Crescita il mercato della cyber-Intelligence e cyber-security, entrambi in espansione. “Sono sicuro che la Crescita del mercato della cyber-security e Intelligence, la spinta propulsiva del business estero nonché il bilanciamento di effetti decrementali quali la stagionalità del business, i costi di transazione ed effetti del ... Leggi su formiche (Di giovedì 22 settembre 2022) Ricavi in linea con le aspettative di. È quanto emerge dal consiglio d’amministrazione del gruppoche ha approvato la relazione finanziaria consolidata ai primi sei mesi del 2022. Laorganica dei ricavi è infatti stata pari al 35% netto intercompany. La società, attiva nel mercatoa 360 gradi, vede tra gli elementi acceleratori della propriail mercato della-security, entrambi in espansione. “Sono sicuro che ladel mercato della-security e, la spinta propulsiva del business estero nonché il bilanciamento di effetti decrementali quali la stagionalità del business, i costi di transazione ed effetti del ...

