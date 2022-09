Brad Pitt lancia una linea skincare anti-age e no gender

(Di giovedì 22 settembre 2022)presenta Le Domaine, la sua nuova(Courtesy Press Office)stupisce. Ancora. E torna sulla scena con una nuova iniziativa: il lancio di una. Si chiama Le Domaine, èless e si ispira alla natura e al vino. L’obiettivo dei nuovi prodotti beautyti dal divo di Hollywood? «Aiutare a rallentare il processo di invecchiamento cutaneo e dare a tutti, indipendentemente dal sesso o dal tipo di pelle, l’opportunità di invecchiare al meglio» riporta il sito web. E se la promessa è invecchiare come, chi non vorrebbe provare i nuovi must have di bellezza? Dal siero alla crema al detergente: i prodotti Le Domaine saranno ...

infoitsalute : Brad Pitt rivela quali sono secondo lui gli uomini più belli del mondo - Marzia09222492 : @andrea5952 Pure a me è sucesso. Con Brad Pitt. Ho un marito fake. Pure io festeggio allora - daddydalbert : Virgo girl sta parlando della bellezza di brad pitt - Franco_captain6 : @teamsoleilsorge che poi lei non sta esattamente con brad pitt - infoitsalute : Brad Pitt lancia la sua linea di skincare genderless -

Tra i suoi lavori successivi è impossibile non menzionare I Pirati dei Caraibi o Troy, recitato in compagnia di. L'artista, inoltre, ha fatto parlare di sé anche per la sua vita privata: ...Edoardo Vianello ed Elfrida Ismolli/ Lei "Non è, ma ha saputo conquistarmi"Brad Pitt stupisce. Ancora. E torna sulla scena con una nuova iniziativa: il lancio di una linea skincare. Si chiama Le Domaine, è genderless e si ispira alla natura e al vino. L’obiettivo dei nuovi p ...Brad Pitt parla per la prima volta di un film che avrebbe dovuto fare con Sanda Bullock, i due avrebbero dovuto interpretare una coppia divorziata. Brad Pitt ha deciso di aprirsi per la prima volta ri ...