Attenzione all'1 ottobre: chi non potrà circolare con l'auto, tutto stravolto (Di giovedì 22 settembre 2022) È fissata al 1° ottobre l'entrata in vigore del nuovo divieto di circolazione per una determinata categoria di auto diesel, le euro 5, nella città di Milano. Ad essere interessate: l'Area C, la zona a traffico limitato del centro di Milano, e l'Area B del capoluogo lombardo, la Ztl che copre tutto il territorio comunale, dove sono già vietati i modelli benzina euro 2 e diesel euro 4. In Lombardia saranno circa 1,3 milioni le auto messe al bando dalla nuova norma, e nella sola Milano il numero è di 107,100. “Sono numeri che ci preoccupano profondamente", spiega il presidente di Aci Milano, Geronimo La Russa. "Migliaia di persone vedono messo a rischio il proprio diritto alla mobilità in un periodo già particolarmente difficile dal punto di vista dei bilanci familiari. Tanto più che le limitazioni riguardano anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) È fissata al 1°l'entrata in vigore del nuovo divieto di circolazione per una determinata categoria didiesel, le euro 5, nella città di Milano. Ad essere interessate: l'Area C, la zona a traffico limitato del centro di Milano, e l'Area B del capoluogo lombardo, la Ztl che copreil territorio comunale, dove sono già vietati i modelli benzina euro 2 e diesel euro 4. In Lombardia saranno circa 1,3 milioni lemesse al bando dalla nuova norma, e nella sola Milano il numero è di 107,100. “Sono numeri che ci preoccupano profondamente", spiega il presidente di Aci Milano, Geronimo La Russa. "Migliaia di persone vedono messo a rischio il proprio diritto alla mobilità in un periodo già particolarmente difficile dal punto di vista dei bilanci familiari. Tanto più che le limitazioni riguardano anche ...

