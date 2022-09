AEW: È tutto vero! Saraya/Paige is All Elite. Nessuna dichiarazione, ma ovazione incredibile del pubblico (Di giovedì 22 settembre 2022) Prima della messa in onda di AEW Dynamite Grand Slam, si erano susseguite le voci di un possibile approdo di Paige in AEW e così è stato stanotte per la gioia dei fan. Paige era free agent da qualche mese, dopo che il suo contratto non era stato rinnovato dalla WWE a causa dei problemi fisici che hanno allontanato la ragazza inglese dal ring nel 2017. Sin da subito Paige, nota come Saraya al di fuori della WWE, aveva strizzato l’occhio alla AEW e stanotte l’arrivo alla corte di Tony Khan è stato ufficiale. Potrà combattere? Nell’episodio speciale di stanotte Toni Storm ha difeso il titolo femminile AEW ad interim in un fatal-4-way match contro Athena, Britt Baker e Serena Deeb. Al termine del match, vinto dalla campionessa con un crucifix pin su Britt Baker. Proprio la dentista, nonostante un infortunio al ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 22 settembre 2022) Prima della messa in onda di AEW Dynamite Grand Slam, si erano susseguite le voci di un possibile approdo diin AEW e così è stato stanotte per la gioia dei fan.era free agent da qualche mese, dopo che il suo contratto non era stato rinnovato dalla WWE a causa dei problemi fisici che hanno allontanato la ragazza inglese dal ring nel 2017. Sin da subito, nota comeal di fuori della WWE, aveva strizzato l’occhio alla AEW e stanotte l’arrivo alla corte di Tony Khan è stato ufficiale. Potrà combattere? Nell’episodio speciale di stanotte Toni Storm ha difeso il titolo femminile AEW ad interim in un fatal-4-way match contro Athena, Britt Baker e Serena Deeb. Al termine del match, vinto dalla campionessa con un crucifix pin su Britt Baker. Proprio la dentista, nonostante un infortunio al ...

