Ultime Notizie Roma del 21-09-2022 ore 12:10 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale ancora un Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio aiutare l’Ucraina proteggersi non è stato soltanto la scelta corretta da compiere è stata l’unica scelta coerente con gli ideali di giustizia e Fratellanza che sono la base della Carta delle Nazioni Unite Mario Draghi parla per la seconda e ultima volta che l’assemblea generale delle Nazioni Unite lo fa Mentre il mondo a te nel discorso di Vladimir Putin e rivolge un appello alla comunità internazionale non dividersi tra nord e sud a rimanere uniti davanti alle provocazioni dello zar perché riteneva del futuro di tutti e a proposito del discorso Alla nazione di fladimir Putin presidente russo ha accusato l’occidente di russofobia vogliamo distruggere la Russia intanto si è l’Unione europea e gli Stati Uniti hanno definito una farsa Il referendum per l’annessione ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 settembre 2022)dailynews radiogiornale ancora un Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio aiutare l’Ucraina proteggersi non è stato soltanto la scelta corretta da compiere è stata l’unica scelta coerente con gli ideali di giustizia e Fratellanza che sono la base della Carta delle Nazioni Unite Mario Draghi parla per la seconda e ultima volta che l’assemblea generale delle Nazioni Unite lo fa Mentre il mondo a te nel discorso di Vladimir Putin e rivolge un appello alla comunità internazionale non dividersi tra nord e sud a rimanere uniti davanti alle provocazioni dello zar perché riteneva del futuro di tutti e a proposito del discorso Alla nazione di fladimir Putin presidente russo ha accusato l’occidente di russofobia vogliamo distruggere la Russia intanto si è l’Unione europea e gli Stati Uniti hanno definito una farsa Il referendum per l’annessione ...

sole24ore : #Ucraina ultime notizie. #Putin dichiara mobilitazione parziale in #Russia: decreto già firmato @sole24ore… - sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Draghi all’#Onu: '#Sanzioni contro la #Russia hanno effetto dirompente'… - tempoweb : La mossa di #XiJinping dopo il discorso di #Putin. Si sgretola l'asse Pechino-Mosca #russia #cina #ucraina… - moneypuntoit : ?? Cessione del credito sbloccata? Non proprio: le ultime notizie e i problemi con le banche ?? -