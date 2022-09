Ucraina, Biden: "Minacce nucleari di Putin spericolate" - Incognita Cina: chiede il cessate il fuoco ma Xi dice di "prepararsi alla guerra" (Di mercoledì 21 settembre 2022) Per von der Leyen e Liz Truss quelli arrivati da Putin sono segnali chiari: 'Sta fallendo'. L'Ucraina chiede che l'Occidente 'raddoppi il suo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 settembre 2022) Per von der Leyen e Liz Truss quelli arrivati dasono segnali chiari: 'Sta fallendo'. L'che l'Occidente 'raddoppi il suo ...

TgLa7 : Ucraina, #Biden: referendum farsa violazione Carta #Onu - SkyTG24 : #Biden all'#Onu: “#Putin richiama ulteriori soldati. Il Cremlino sta organizzando un finto referendum per l'annessi… - GiovaQuez : Biden: 'I referendum nel Donbass sono una farsa, violano la sovranità dell'Ucraina. Putin vuole annientare il dirit… - VittoriaFz : RT @OGiannino: Biden all'ONU: 'Putin ha affermato che Ucraina era una creazione della Russia e che nella storia non ha mai avuto vera natur… - guscabin : RT @OGiannino: Biden all'ONU: 'Putin ha affermato che Ucraina era una creazione della Russia e che nella storia non ha mai avuto vera natur… -