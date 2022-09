Torna l' ispettrice solitaria che vive con un ragno Ma stavolta si apre insomma agli incontri

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 21 settembre 2022) O la si ama o la si odia. Perché Petra Delicato è un ossimoronte a partire dal nome: spigolosa e sensibile, dura ma delicata. Un aspetto evidente anche nella seconda stagione, disponibile da stasera su Sky Cinema – oltre che in streaming su NOW e on demand. Un capitolo che ci riporta all’imperviachesola con un, donna sarcastica e pragmatica cui non importa piacere, ma che conquista proprio per i suoi chiaroscuri. Interpretata magnificamente da Paola Cortellesi, Petra è un ex avvocato che ha lasciato carriera, studio e due mariti alla ricerca di una vita diversa – e un tantino misantropica.alla Squadra Mobile di Genova, è ancora convinta che l’amore sia sopravvalutato. Ma non per molto. ...