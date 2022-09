Tennis: Federer, 'ritiro? Non è stato facile, mi sono commosso ma ora sono sollevato' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. - (Adnkronos) - "Non è stato facile, ero molto commosso, mi è scesa una lacrima o due. Ma sono felice di aver fatto il passo, sono molto sollevato e felice di aver fatto la carriera che ho fatto". Lo dice Roger Federer in merito al giorno dell'annuncio dell'addio al Tennis di 6 giorni fa. Il 41enne svizzero abbandonerà definitivamente al termine della Laver Cup. "Il futuro non so esattamente come sarà -spiega alla tv elvetica Rts-, ma vorrei non tenerlo completamente lontano da questo sport che mi ha dato tutto”. Federer spiega il momento preciso che lo ha portato a dire addio. "All'inizio dell'estate sentivo che i miei progressi non erano soddisfacenti, che il mio ginocchio non andava ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. - (Adnkronos) - "Non è, ero molto, mi è scesa una lacrima o due. Mafelice di aver fatto il passo,moltoe felice di aver fatto la carriera che ho fatto". Lo dice Rogerin merito al giorno dell'annuncio dell'addio aldi 6 giorni fa. Il 41enne svizzero abbandonerà definitivamente al termine della Laver Cup. "Il futuro non so esattamente come sarà -spiega alla tv elvetica Rts-, ma vorrei non tenerlo completamente lontano da questo sport che mi ha dato tutto”.spiega il momento preciso che lo ha portato a dire addio. "All'inizio dell'estate sentivo che i miei progressi non erano soddisfacenti, che il mio ginocchio non andava ...

