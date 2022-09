Stellantis punta forte su Mirafiori | ospiterà un hub dedicato a economia circolare e motori ibridi

Digital_Day : L'ad Carlos Tavares tratteggia un futuro roseo per Mirafiori: nello storico stabilimento nasceranno un polo dedicat… - infoiteconomia : Stellantis punta sulla 500e: potremmo produrne… - vaielettrico : @Stellantis punta (finalmente) sulla #Fiat 500 elettrica: 'Nel 2021 a #Torino ne abbiamo prodotte 45 mila, ma potr… - classcnbc : TAVARES (STELLANTIS): ECCO COME AFFRONTIAMO IL CARO ELETTRICITÀ I rincari di #gas e #elettricità preoccupano anche… - infoiteconomia : Stellantis punta a produzione energia per impianti Europa Da Reuters -

rilancia la scommessa sull'Italia e su Torino, conferma gli impegni e getta le basi per ... il gruppo nato dalla fusione tra Fiat - Chrysler e Psaa trasformare Mirafiori nella casa di ...annuncia altri investimenti in Italia, dopo la gigafactory a Termoli e la linea unica ... addio al contratto di settore ex Fca Porsche, parte lo sbarco in Borsa:a raccogliere oltre 9 ...L'ad Carlos Tavares tratteggia un futuro roseo per Mirafiori: nello storico stabilimento nasceranno un polo dedicato all’Economia Circolare e due nuove linee produttive dedicate alle trasmissioni per ...L'investimento di Stellantis, comunque non è risolutivo ... per la Lega i riflettori restano puntati altrove: " Questo è un quartiere operaio, una volta qui la sinistra prendeva il 60 o ...