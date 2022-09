Orietta Berti, la splendida notizia che non ha a che fare con il GF Vip (Di mercoledì 21 settembre 2022) Attualmente impegnata come opinionista al GF Vip 7, Orietta Berti ha dato una meravigliosa notizia ai suoi fan: accadrà prossimamente! Con la sua musica e la sua simpatia riesce a mettere d’accordo giovani e meno giovani e questo la rende indubbiamente un personaggio amatissimo. Non a caso, Orietta Berti è sempre stata molto richiesta in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 21 settembre 2022) Attualmente impegnata come opinionista al GF Vip 7,ha dato una meravigliosaai suoi fan: accadrà prossimamente! Con la sua musica e la sua simpatia riesce a mettere d’accordo giovani e meno giovani e questo la rende indubbiamente un personaggio amatissimo. Non a caso,è sempre stata molto richiesta in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

trash_italiano : Secondo Dagospia, Orietta Berti prenderebbe 10.000€ a puntata per ricoprire il ruolo di opinionista al #GFVIP. Prev… - GiusCandela : Orietta Berti che ammette che fa il #gfvip perché le danno tanti soldi merita una statua a Cologno Monzese. - argolucio : @carotelevip Dalla #Balivo a Orietta Berti, passando per il clan dei napoletani (paolantoni, de martino) e dei vecc… - simobattista144 : RT @GrandeFratello: Ah se la stavamo aspettando... con due occhi più grandi del Mondo! ?? Su le mani per Orietta Berti, opinionista insieme… - GossipparoC : RT @KeterinJ: Casa chi con Sophie oggi ospita con lei Orietta Berti ??Sophie e lo riconfermo e unica ???? @KeterinJ @Sophie_codegoni @chimega… -