Omicidio Firenze | uccisa in casa donna di 46 anni

(Adnkronos) – Questa mattina i carabinieri della stazione di Signa (Firenze) sono intervenuti in un'abitazione del centro cittadino dove si è verificato un Omicidio di una donna di 46 anni. I militari dell'Arma stanno ricostruendo la dinamica dei fatti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Sis del Reparto Operativo per l'attività di sopralluogo e il pubblico ministero di turno della Repubblica di Firenze, che ha assunto la direzione delle indagini. L'articolo proviene da Italia Sera.

