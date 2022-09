Negli Stati Uniti sta per andare in onda un controverso show basato sui video di Amazon Ring (Di mercoledì 21 settembre 2022) Negli Stati Uniti sta per andare in onda una trasmissione basata su immagini immortalate dagli strumenti di video-sorveglianza messi sul mercato, diversi anni fa, da Amazon. Si chiama “Ring Nation” e sarà parte di uno spettacolo condotto dall’attrice comica – ed ex dipendente della NSA (National Security Agency, l’Agenzia di Sicurezza Nazionale degli USA) – Wanda Sykes. Al suo interno, dunque, verranno mostrati e commentati alcuni video ripresi da Amazon Ring, quel sistema realizzato dal gigante dell’e-commerce e che funge come campanello (e, ovviamente) non solo. LEGGI ANCHE > Amazon ha deciso di bloccare le recensioni degli utenti a The Rings of Power La ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 21 settembre 2022)sta perinuna trasmissione basata su immagini immortalate dagli strumenti di-sorveglianza messi sul mercato, diversi anni fa, da. Si chiama “Nation” e sarà parte di uno spettacolo condotto dall’attrice comica – ed ex dipendente della NSA (National Security Agency, l’Agenzia di Sicurezza Nazionale degli USA) – Wanda Sykes. Al suo interno, dunque, verranno mostrati e commentati alcuniripresi da, quel sistema realizzato dal gigante dell’e-commerce e che funge come campanello (e, ovviamente) non solo. LEGGI ANCHE >ha deciso di bloccare le recensioni degli utenti a Thes of Power La ...

