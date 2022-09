Ligabue e Stefano Accorsi diffidano la Lega per aver utilizzato un loro brano a scopi elettorali: «Giù le mani da Radiofreccia» (Di mercoledì 21 settembre 2022) Luciano Ligabue, Stefano Accorsi e Domenico Procacci hanno formalmente diffidato la Lega di Matteo Salvini per aver utilizzato un brano di Radiofreccia, un loro film del 1998, a scopi elettorali. Al centro della questione c’è infatti uno spot diventato virale in cui viene usato il noto «Credo laico» recitato da Accorsi nel film. Il titolo del filmato è: «Il cortometraggio che imbarazza il Pd, tratto da una storia vera…» e inizia con una ragazza che guarda il computer ascoltando con le cuffie l’audio di Accorsi. Siamo il primo giugno 2022 a Frosinone. Poco dopo la telecamera riprende lo scoop del Foglio e vengono rilanciati audio immagini dell’episodio violento che ha ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 settembre 2022) Lucianoe Domenico Procacci hanno formalmente diffidato ladi Matteo Salvini perundi, unfilm del 1998, a. Al centro della questione c’è infatti uno spot diventato virale in cui viene usato il noto «Credo laico» recitato danel film. Il titolo del filmato è: «Il cortometraggio che imbarazza il Pd, tratto da una storia vera…» e inizia con una ragazza che guarda il computer ascoltando con le cuffie l’audio di. Siamo il primo giugno 2022 a Frosinone. Poco dopo la telecamera riprende lo scoop del Foglio e vengono rilanciati audio immagini dell’episodio violento che ha ...

Agenzia_Ansa : In uno spot elettorale della Lega, diventato virale, è stato usato un brano tratto dal film Radiofreccia del 1998.… - fanpage : Luciano Ligabue, Stefano Accorsi e Domenico Procacci (produttore del film) invitano la Lega all’immediata rimozione… - pepdecr : RT @ultimora_pol: #ElezioniPolitiche2022 Luciano #Ligabue e Stefano #Accorsi hanno diffidato la #Lega dall’ utilizzare per la propria campa… - BombieriGiorgia : RT @Agenzia_Ansa: In uno spot elettorale della Lega, diventato virale, è stato usato un brano tratto dal film Radiofreccia del 1998. Stefan… - OFerrari1991 : RT @ultimora_pol: #ElezioniPolitiche2022 Luciano #Ligabue e Stefano #Accorsi hanno diffidato la #Lega dall’ utilizzare per la propria campa… -