Juve, Galeone: «Allegri non è il problema» (Di mercoledì 21 settembre 2022) Le parole di Galeone sulla situazione della Juve: «Allegri non deve muoversi da lì: gli allenatori sono lì per risolvere i problemi» Giovanni Galeone ha parlato al Mattino sulla situazione della Juve. Di seguito le parole del mentore di Massimiliano Allegri. «La Juve è messa malissimo, pure più dell’Inter dove Inzaghi con quei cambi a Udine ha mandato segnali devastanti. Ma Max non deve muoversi da lì: gli allenatori sono lì per risolverli i problemi, non mi pare che sia lui il problema.Ho sentito Arrivabene, dice che il progetto è di 4 anni… bel progetto: è così lungo e si mandano via tutti i più giovani per prendere calciatori trentenni? Non so se Allegri riuscirà a uscirne. Lo scudetto è una chimera: arrivi quarto a una ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Le parole disulla situazione della: «non deve muoversi da lì: gli allenatori sono lì per risolvere i problemi» Giovanniha parlato al Mattino sulla situazione della. Di seguito le parole del mentore di Massimiliano. «Laè messa malissimo, pure più dell’Inter dove Inzaghi con quei cambi a Udine ha mandato segnali devastanti. Ma Max non deve muoversi da lì: gli allenatori sono lì per risolverli i problemi, non mi pare che sia lui il.Ho sentito Arrivabene, dice che il progetto è di 4 anni… bel progetto: è così lungo e si mandano via tutti i più giovani per prendere calciatori trentenni? Non so seriuscirà a uscirne. Lo scudetto è una chimera: arrivi quarto a una ...

