Inter, oltre a Skriniar anche De Vrij in scadenza: addio certo? (Di mercoledì 21 settembre 2022) oltre a Milan Skriniar, diventato ormai un caposaldo della squadra di Simone Inzaghi, la cui partenza desterebbe non poco malcontento all’Interno dell’ambiente nerazzurro, c’è un altro contratto importante in scadenza nel 2023. Si tratta dell’accordo con Stefan de Vrij, che almeno per quanto riguarda l’inizio di stagione non si è particolarmente rivelato all’altezza delle aspettative. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 21 settembre 2022)a Milan, diventato ormai un caposaldo della squadra di Simone Inzaghi, la cui partenza desterebbe non poco malcontento all’no dell’ambiente nerazzurro, c’è un altro contratto importante innel 2023. Si tratta dell’accordo con Stefan de, che almeno per quanto riguarda l’inizio di stagione non si è particolarmente rivelato all’altezza delle aspettative. L'articolo

MarcoBellinazzo : Le stime di @Inter e @acmilan su nuovo stadio mostrano incremento di entrate extra-ticketing di 60 mln per club. Ag… - jacopo14295398 : RT @MarcoBellinazzo: Le stime di @Inter e @acmilan su nuovo stadio mostrano incremento di entrate extra-ticketing di 60 mln per club. Aggiu… - carlo_mari1 : RT @MarcoBellinazzo: Le stime di @Inter e @acmilan su nuovo stadio mostrano incremento di entrate extra-ticketing di 60 mln per club. Aggiu… - ICI_Cilegon : RT @MarcoBellinazzo: Le stime di @Inter e @acmilan su nuovo stadio mostrano incremento di entrate extra-ticketing di 60 mln per club. Aggiu… - Antonio04947706 : Oltre alle visite mediche prima di far firmare i contratti milionari dovrebbero rinchiuderli per 15 gironi nella sa… -