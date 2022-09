Il Red Star è il club di calcio più cool, anche se forse non ne hai mai sentito parlare (Di mercoledì 21 settembre 2022) A Parigi, diversamente da altre grandi città europee, dove a contendersi il primato cittadino in ambito calcistico sono più club (basti pensare a Milano, Londra o Manchester), tutti, quando si parla di calcio, pensano al Paris Saint-Germain. Facile: è la squadra delle superStar, da Messi a Mbappé a Neymar, capace di costruire un impero commerciale con pochi eguali e da circa un decennio, con l’arrivo della proprietà qatariota, la società che ha cannibalizzato il campionato francese. In realtà, il Psg non è l’unica squadra della capitale francese – anzi, è di fondazione relativamente recente, considerato che il club è nato nel 1970. In seconda divisione milita il Paris FC, una società nata nel 1969 per dotare Parigi di una grande società e che avrebbe reso possibile proprio la nascita del Psg tramite ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 21 settembre 2022) A Parigi, diversamente da altre grandi città europee, dove a contendersi il primato cittadino in ambito calcistico sono più(basti pensare a Milano, Londra o Mster), tutti, quando si parla di, pensano al Paris Saint-Germain. Facile: è la squadra delle super, da Messi a Mbappé a Neymar, capace di costruire un impero commerciale con pochi eguali e da circa un decennio, con l’arrivo della proprietà qatariota, la società che ha cannibalizzato il campionato francese. In realtà, il Psg non è l’unica squadra della capitale francese – anzi, è di fondazione relativamente recente, considerato che ilè nato nel 1970. In seconda divisione milita il Paris FC, una società nata nel 1969 per dotare Parigi di una grande società e che avrebbe reso possibile proprio la nascita del Psg tramite ...

