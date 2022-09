Il presunto figlio segreto di Carlo e Camilla si rivolge al ‘nipote’ Harry: “Io come te ‘pecora nera’. Anche mia moglie subisce attacchi come Meghan, diventiamo amici” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Simon Charles Dorante-Day sostiene (non da oggi) di essere il figlio illegittimo del nuovo re e della regina consorte, Carlo III e Camilla. La sua battaglia per essere riconosciuto va avanti da un decennio, con tanto di richiesta dell’esame del Dna. E il ‘nostro’, che non ha mancato di commentare la scomparsa della “nonna”, la Regina Elisabetta, è tornato a parlare con 7news.com.au. L’aspirante “principe” australiano ha fatto sapere di sentirsi molto vicino a un altro membro della Royal Family, Harry e si offre di essergli amico: “Credo che io e lui condividiamo un destino simile, Anche lui ‘pecora nera’ come me“. Dorante-Day ha già programmato un eventuale in contro con Harry e Meghan: “La prima cosa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Simon Charles Dorante-Day sostiene (non da oggi) di essere ilillegittimo del nuovo re e della regina consorte,III e. La sua battaglia per essere riconosciuto va avanti da un decennio, con tanto di richiesta dell’esame del Dna. E il ‘nostro’, che non ha mancato di commentare la scomparsa della “nonna”, la Regina Elisabetta, è tornato a parlare con 7news.com.au. L’aspirante “principe” australiano ha fatto sapere di sentirsi molto vicino a un altro membro della Royal Family,e si offre di essergli amico: “Credo che io e lui condividiamo un destino simile,luime“. Dorante-Day ha già programmato un eventuale in contro con: “La prima cosa ...

