Grande Slam | tutti i tornei

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Idelsono i 4 più prestigiosidi tennis del mondo. Si tengono a Sidney (a inizio gennaio), a Parigi (a maggio), a Londra (luglio) e a New York (in autunno). Le superfici su cui si giocano sono diverse e anche per questo si differenziano: veloce in Australia, terra a Parigi, Erba a Londra, Cemento a New York. Per i tennisti/tenniste professionisti/e sono appuntamenti da non perdere, per cui lavorare e prepararsi tutto l’anno e che portano in caso di vittoria tanta gloria (e denaro) e gli permette di entrare nella memoria della gente come uno dei grandi del tennis. Il termine Grandapplicato al tennis sarebbe stato usato per la prima volta da un giornalista del New York Times nel 1933 e sembra che sia stato preso dal gergo del golf. Questi, si ...