Giorgio | combatte per Ucraina e muore “Ha convinto anche noi | l’abbiamo aiutato a partire” dicono i genitori

(Di mercoledì 21 settembre 2022)Galli era un foreing fighter. Il giovane era partito per l’perre contro i russi. Purtroppo non ce l’ha fatta., italo- olandese ma residente a Bedero Valcuvia – in provincia di Varese – è morto inndo come volontario con la Legione Internazionale di difesa di Kiev contro l’esercito russo. Aveva L'articolo proviene da Leggilo.org.

Morch1964 : L'esercito russo ha ucciso un mercenario dei Paesi Bassi in Ucraina Benjamin Giorgio Galli, originario dell'Italia… - maelmale : ???????????? L'esercito russo ha ucciso un mercenario dei Paesi Bassi in Ucraina Benjamin Giorgio Galli, originario dell… - AlbSovrLib : @giorgio_gori A voi nichilisti atei massoni da fastidio l'Ungheria perchè protegge le proprie tradizioni, va fiera… -

... illustrati all'Adnkronos dal generaleBattisti, primo comandante del contingente italiano ... Non si può aggredire un paese che di fattoin modo estremamente convinto per il proprio ...Per rispondere al loro fuoco, dissero, ma ai giornalisti che per primi entrarono nell'appartamento fu invece chiaro, come affermerà molti decenni dopoBocca, che erano stati fucilati. I ...La tv di stato russa parla dei funerali della regina Elisabetta, ma non nei toni si sono sentiti in questi giorni. Olga Skabeyeva, soprannominata "La bambola di ferro di Putin" ...I familiari rispondono: "Nessuno si permetta di giudicare le sue scelte". Il console ucraino a Milano gli rende omaggio: "Ammiriamo il coraggio di Giorgio". Oltre agli haters anche messaggi di cordogl ...