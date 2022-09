Gigi Casciello Terzo Polo | «Necessità di interventi strutturali celeri e definitivi»

(Di mercoledì 21 settembre 2022) di Arturo Calabrese Candidato nel maggioritario per il Senato nel collegio di Salerno, Luigi “è tra i parlamentari salernitani che più di tutti ha rappresentato il territorio negli ultimi anni. «Avremmo fatto volentieri a meno di questa campagna elettorale in questo periodo storico – dice – stiamo vivendo una crisi energetica ed economica che richiedeva solo che il Governo, guidato da Mario Draghi, l’italiano più apprezzato dal mondo, continuasse nel suo lavoro, ma qualcuno ha preferito di far terminare anzitempo quella strada». Onorevole, la campagna elettorale va verso il suo termine. Come è andata e quali sono le sensazioni? “Innanzitutto è una campagna elettorale della quale gli italiani avrebbero fatto volentieri a meno in uno dei momenti più difficili per la vita del paese. Una crisi energetica ed economica che richiedeva solo che ...

