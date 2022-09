Gas, rischio default a catena dal 1° ottobre: conto alla rovescia per 100 operatori retail (Di mercoledì 21 settembre 2022) Inizia l’anno termico e scadono i contratti con cui i rivenditori al dettaglio si riforniscono da produttori e importatori: in molti senza rinnovo Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 21 settembre 2022) Inizia l’anno termico e scadono i contratti con cui i rivenditori al dettaglio si riforniscono da produttori e importatori: in molti senza rinnovo

fattoquotidiano : In Europa nel settore energia si nazionalizza con l’esclusione dell’Italia - fattoquotidiano : Eni nega: “Non ci risulta” (di @cdifoggia) - GFucci58 : RT @fattoquotidiano: In Europa nel settore energia si nazionalizza con l’esclusione dell’Italia - NicolaTenerelli : RT @fattoquotidiano: In Europa nel settore energia si nazionalizza con l’esclusione dell’Italia - Franco88386632 : RT @fattoquotidiano: In Europa nel settore energia si nazionalizza con l’esclusione dell’Italia -