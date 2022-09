Caro energia, emergenza per i condomini: i fornitori impongono aumenti fino al 400% e chiedono più garanzie in tempi brevissimi (Di mercoledì 21 settembre 2022) Si parla molto delle bollette di luce e gas pagate dalle famiglie per le proprie case ma c’è un’altra emergenza in vista di questo inverno: la bolletta condominiale per gli spazi comuni. I rischi sono molteplici: richieste da parte dei fornitori di ulteriori garanzie contrattuali con soluzioni capestro tra l’altro da approvare in tempi strettissimi nell’assemblea condominiale, chiusura in anticipo dei contratti in essere, aumento della morosità con annesso aumento delle spese legali per recuperare le somme a carico di tutti i condòmini, aumento dei passaggi al “mercato di ultima istanza” con prezzi comunque non convenienti, impossibilità a rateizzare le somme dovute e a trovare nuovi fornitori, che a loro volta rischiano il default perché hanno visto decuplicare i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Si parla molto delle bollette di luce e gas pagate dalle famiglie per le proprie case ma c’è un’altrain vista di questo inverno: la bollettaale per gli spazi comuni. I rischi sono molteplici: richieste da parte deidi ulterioricontrattuali con soluzioni capestro tra l’altro da approvare instrettissimi nell’assembleaale, chiusura in anticipo dei contratti in essere, aumento della morosità con annesso aumento delle spese legali per recuperare le somme a carico di tutti i condòmini, aumento dei passaggi al “mercato di ultima istanza” con prezzi comunque non convenienti, impossibilità a rateizzare le somme dovute e a trovare nuovi, che a loro volta rischiano il default perché hanno visto decuplicare i ...

