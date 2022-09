Calcio | Nations League 2022-2023 | Scozia-Ucraina 3-0 Sorpasso britannico in testa al girone

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Con un finale di gara eccezionale labatte l’per 3-0 nel recupero della seconda giornata delladi. La gara, valida per il Gruppo 1 della Lega B, vale ildei britannici in vetta alla classifica con 9 punti proprio ai danni degli ucraini, secondi a quota 7. La squadra di Clarke sigla le tre reti nell’ultimo quarto di gara: al 70? McGinn sblocca la contesa, poi al 76? entra Dykes, che nel giro di sette minuti, tra l’80’ e l’87’, firma la doppietta che chiude i conti. Tra tre giorni, per la quinta giornata,-Irlanda ed Armenia-LEGA B – GRUPPO 1CLASSIFICA...

