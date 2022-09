Atp Metz 2022, Musetti eliminato al secondo turno: l’azzurro si arrende a Korda in due set (Di mercoledì 21 settembre 2022) Termina all’esordio, che coincide con il secondo turno per via del bye, l’avventura di Lorenzo Musetti al torneo Atp di Metz 2022. Sul cemento indoor francese, il tennista azzurro, sfortunato nel sorteggio, si arrende a Sebastian Korda in due set col punteggio di 6-3 7-6(6) in favore dello statunitense. Partita decisamente altalenante per entrambi, con un’alternanza di grandi punti ed errori grossolani. Mantiene più freddezza nei momenti topici l’americano, che vola così ai quarti dove venerdì affronterà un tra Sonego e Simon. Primo set che non parte nel migliore dei modi per Musetti, visto che dopo due turni complicati ma in cui Korda riesce a tenere la battuta, nel quarto game l’azzurro va in difficoltà e perde il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) Termina all’esordio, che coincide con ilper via del bye, l’avventura di Lorenzoal torneo Atp di. Sul cemento indoor francese, il tennista azzurro, sfortunato nel sorteggio, sia Sebastianin due set col punteggio di 6-3 7-6(6) in favore dello statunitense. Partita decisamente altalenante per entrambi, con un’alternanza di grandi punti ed errori grossolani. Mantiene più freddezza nei momenti topici l’americano, che vola così ai quarti dove venerdì affronterà un tra Sonego e Simon. Primo set che non parte nel migliore dei modi per, visto che dopo due turni complicati ma in cuiriesce a tenere la battuta, nel quarto gameva in difficoltà e perde il ...

