Alloggi Capodimonte | conclusa l’assegnazione | ma non sono mancate le polemiche

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –ed urla per la consegna di 52di edilizia economica e popolare agli assegnatari. La cerimonia di consegna delle agognate case, che si immaginava dovesse essere solo una festa, si è invece trasformata in una occasione di contestazione da parte di chi si è ritenuto danneggiato per le dimensioni e l’ubicazione stessa dell’o. Grazie al supporto della Polizia Municipale e gli ispettori della Digos la situazione è poi rientrata e si è potuto così concludere l’iter delle assegnazioni. Verso fine anno ci sarà poi la conclusione definitiva di questo iter procedurale e la consegna delle case.è avvenuta stamane a Palazzo Paolo V, presenti l’Acer il Comune e i sindacati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

