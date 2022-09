ABB acquisisce PowerTech Converter per ampliare l’offerta di sistemi di trazione

(Di mercoledì 21 settembre 2022) ABB ha annunciato che acquisirà(PTC), azienda leader nella fornitura di convertitori di potenza ausiliari per treni leggeri e metropolitane. L’acquisizione è parte importante della strategia di crescita di ABB Motion sul mercato. PTC, azienda di proprietà di RCP, ha il quartier generale a Berlino e altri sedi a Holzkirchen in Germania e Mount Olive negli Stati Uniti. Con circa 280 impiegati e 60 milioni di Euro di ricavi nel 2021. I termini finanziari dell’operazione non sono stati resi noti e la chiusura della transazione è prevista nel quarto trimestre del 2022, previa autorizzazione da parte delle autorità competenti e dell’antitrust. “Con questa acquisizione ABB amplierà la sua presenza nel comparto ferroviario e si posizionerà ancora meglio per cogliere le opportunità di crescita offerte dalla crescente domanda di soluzioni di ...

