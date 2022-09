Zakaria | 'Al Chelsea sarò più felice Juve? Giocava troppo bassa per me | dovrebbe vincere sempre 3-0'

GoalItalia : Zakaria spiega il passaggio dalla Juve al Chelsea ??????? ?? - DiMarzio : .@ChelseaFC, le parole di #Zakaria sull'esperienza alla @juventusfc - manuhellt : RT @DiMarzio: .@ChelseaFC, le parole di #Zakaria sull'esperienza alla @juventusfc - PrinceOfXtreme : RT @DiMarzio: .@ChelseaFC, le parole di #Zakaria sull'esperienza alla @juventusfc - LaBrujia : RT @GoalItalia: Zakaria spiega il passaggio dalla Juve al Chelsea ??????? ?? -

Dalla Svizzera Qualche problema simile ad Arthur deve averlo trovato alDenis, che non deve essere stato giudicato pronto a mettere piede in campo se al momento è ancora a zero ...... che poco dopo hanno dovuto incassare anche le inattese dichiarazioni di Denis. Il centrocampista svizzero, trasferitosi alnelle ultime ore di mercato, uscita fondamentale per la ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Denis Zakaria parla del suo addio alla Juventus: "La squadra giocava troppo in basso, ma dovrebbe essere prima in classifica" ...