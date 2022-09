Vertice a Berlino, Scholz fa il tifo per Letta. La Spd: “Non vinca la postfascista Meloni” (Di martedì 20 settembre 2022) Il segretario del Pd: «Credo nella rimonta. E non governerò mai con la destra». La Germania apre a una soluzione europea sui costi di gas ed elettricità Leggi su lastampa (Di martedì 20 settembre 2022) Il segretario del Pd: «Credo nella rimonta. E non governerò mai con la destra». La Germania apre a una soluzione europea sui costi di gas ed elettricità

RenatoMaiaron : Vertice a Berlino, Scholz fa il tifo per Letta. La Spd: “Non vinca la postfascista Meloni” - La Stampa - infoitinterno : Vertice a Berlino, Scholz fa il tifo per Letta. La Spd: “Non vinca la postfascista Meloni” - CaleEuropaEdic : RT @Europarl_IT: ?? @EP_President con @r_stefanchuk, “simbolo di ottimismo e coraggio per il popolo ucraino. A Berlino, al vertice del G7… - Tutti_i_fatti : La ministra della Difesa tedesca Christina Lambrecht ha affermato che nel vertice di ottobre #Berlino intende conco… - pasdran : RT @Europarl_IT: ?? @EP_President con @r_stefanchuk, “simbolo di ottimismo e coraggio per il popolo ucraino. A Berlino, al vertice del G7… -