Una scuola di calcio inventa gli “Scarpini sospesi” per far giocare anche chi non può permetterselo (Di martedì 20 settembre 2022) Don Bosco diceva: “Ai giovani non basta volergli bene: se ne devono accorgere”. E non c’è miglior gesto d’accoglienza di quello fatto da una scuola calcio di Potenza che porta il nome del grande sacerdote piemontese. La Pgs Don Bosco “Domenico Lorusso” infatti, in occasione dell’open day nel quale, a inizio settembre, ha presentato la nuova stagione sportiva, dopo aver lanciato l’iniziativa de “Gli Scarpini sospesi”, ha raccolto tante donazioni da parte di coloro che, attraverso un gesto solidale, consentiranno a chi non può permettersi degli Scarpini nuovi, di giocare comunque a calcio e di inseguire i propri sogni di gloria. L’iniziativa degli “Scarpini sospesi” La Psg Don Bosco “Domenico Lorusso” ha lanciato l’iniziativa ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 20 settembre 2022) Don Bosco diceva: “Ai giovani non basta volergli bene: se ne devono accorgere”. E non c’è miglior gesto d’accoglienza di quello fatto da unadi Potenza che porta il nome del grande sacerdote piemontese. La Pgs Don Bosco “Domenico Lorusso” infatti, in occasione dell’open day nel quale, a inizio settembre, ha presentato la nuova stagione sportiva, dopo aver lanciato l’iniziativa de “Gli”, ha raccolto tante donazioni da parte di coloro che, attraverso un gesto solidale, consentiranno a chi non può permettersi deglinuovi, dicomunque ae di inseguire i propri sogni di gloria. L’iniziativa degli “” La Psg Don Bosco “Domenico Lorusso” ha lanciato l’iniziativa ...

