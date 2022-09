Ultime Notizie Roma del 20-09-2022 ore 16:10 (Di martedì 20 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno allusione nelle Ma che oggi sono state trovate le scarpe di Mattia Luconi il bambino di 8 anni che risulta ancora disperso dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il senigalliese la sera del 15 settembre si tratta di un paio di scarpe da tennis il fango aveva restituito lo zainetto del bimbo trovato a circa 8 km di distanza dal punto in cui era stato strappato dalle braccia della madre trascinato via da un’ondata di acqua e fango questa mattina alle ricerche con sommozzatori cani molecolari privati da San Marino e dalla Svizzera si Sono concentrate in un’ ANSA di un torrente mancano all’appello sia Mattia 8 anni che Brunella Chiudi 53 anni la donna è datata di occhiata mentre si trovava vicino casa nei pressi di Barbara caro energia tra i paesi dell’Unione Europea ti va formando ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno allusione nelle Ma che oggi sono state trovate le scarpe di Mattia Luconi il bambino di 8 anni che risulta ancora disperso dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il senigalliese la sera del 15 settembre si tratta di un paio di scarpe da tennis il fango aveva restituito lo zainetto del bimbo trovato a circa 8 km di distanza dal punto in cui era stato strappato dalle braccia della madre trascinato via da un’ondata di acqua e fango questa mattina alle ricerche con sommozzatori cani molecolari privati da San Marino e dalla Svizzera si Sono concentrate in un’ ANSA di un torrente mancano all’appello sia Mattia 8 anni che Brunella Chiudi 53 anni la donna è datata di occhiata mentre si trovava vicino casa nei pressi di Barbara caro energia tra i paesi dell’Unione Europea ti va formando ...

