Udinese, Deulofeu: “Momento magico, dobbiamo godercelo e lavorare per crescere ancora” (Di martedì 20 settembre 2022) L’attaccante dell’Udinese Gerard Deulofeu, intervistato da Marca, ha parlato dell’attuale Momento di grande forma che sta attraversando la sua squadra in campionato. Il calciatore ha esordito dichiarando: “Il nostro è un Momento magico a cui bisogna dare molto valore. Non vedevo questo entusiasmo e lo stadio così pieno da molto tempo, dobbiamo goderci tutto questo e continuare a lavorare per crescere ancora”. Poi ha aggiunto: “Io non parlo di Champions, pensare all’Europa adesso sarebbe sbagliato perché per prima cosa devi impiantare una mentalità vincente nella rosa. Il nostro allenatore è stato un giocatore molto importante nell’Udinese. È un tecnico molto aggressivo e che dà grandi motivazioni, è stato molto ... Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) L’attaccante dell’Gerard, intervistato da Marca, ha parlato dell’attualedi grande forma che sta attraversando la sua squadra in campionato. Il calciatore ha esordito dichiarando: “Il nostro è una cui bisogna dare molto valore. Non vedevo questo entusiasmo e lo stadio così pieno da molto tempo,goderci tutto questo e continuare aper”. Poi ha aggiunto: “Io non parlo di Champions, pensare all’Europa adesso sarebbe sbagliato perché per prima cosa devi impiantare una mentalità vincente nella rosa. Il nostro allenatore è stato un giocatore molto importante nell’. È un tecnico molto aggressivo e che dà grandi motivazioni, è stato molto ...

Udinese_1896 : 85’ | LA PALLA È IN RETEEEEEE, BIJOLLLLL! Deulofeu batte il corner dalla destra, sul quale interviene di testa Bij… - NapoliFCNews : Tmw – Il Napoli vuole Deulofeu, ma c’è distanza con l’Udinese #Napoli #SSCNapoli #SSCN - Fantacalcio : Deulofeu tiene l'Udinese per mano: 'Vietato pensare all'Europa' - Goalist_it : Inizio di stagione super per l’ #Udinese di Sottil, due big sono state schiantate. Su 28 tiri effettuati nello spec… - CalcioNews24 : #Udinese, #Deulofeu parla della situazione in casa bianconera ??? -