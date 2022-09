Traffico Roma del 20-09-2022 ore 08:30 (Di martedì 20 settembre 2022) Luceverde Roma trovati all’ascolto code sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra la diramazione Roma sud della via Appia dell’area di servizio Casilina alla Tiburtina ancora tratti tra la Trionfale E l’ardeatina in carreggiata esterna altri file sulla diramazione Roma Sud a partire dallo svincolo di Torrenova in entrata al Raccordo ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 Roma L’Aquila dove teniamo i raccordi la tangenziale est è su quest’ultima si sta in fila da via di Pietralata a via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico e tra piazza di Porta Maggiore via Nola verso San Giovanni Traffico Già intenso sulle principali strade in ingresso a via dalle 9:30 fino alle 13 su Corso Italia in prossimità di piazzale di Porta Pia una cerimonia in occasione del 150esimo anniversario ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 settembre 2022) Luceverdetrovati all’ascolto code sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra la diramazionesud della via Appia dell’area di servizio Casilina alla Tiburtina ancora tratti tra la Trionfale E l’ardeatina in carreggiata esterna altri file sulla diramazioneSud a partire dallo svincolo di Torrenova in entrata al Raccordo ci spostiamo sul tratto Urbano della A24L’Aquila dove teniamo i raccordi la tangenziale est è su quest’ultima si sta in fila da via di Pietralata a via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico e tra piazza di Porta Maggiore via Nola verso San GiovanniGià intenso sulle principali strade in ingresso a via dalle 9:30 fino alle 13 su Corso Italia in prossimità di piazzale di Porta Pia una cerimonia in occasione del 150esimo anniversario ...

