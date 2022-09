Supplenze docenti 2022, Uffici Scolastici devono pubblicare le disponibilità dei posti utilizzati per far girare l’algoritmo (Di martedì 20 settembre 2022) Supplenze docenti 2022: l'algoritmo, ossia la procedura informatizzata utilizzata dagli Uffici Scolastici per l'attribuzione delle Supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2023, continua a far parlare di sè. Sia perché in alcune province le operazioni non sono ancora concluse e si procede con rettifiche e integrazioni, sia con nuovi turni di nomina. Turni che non prendono in considerazione i docenti considerati rinunciatari a quello precedente. Un particolare che non convince i docenti, sempre più intenzionati a richiedere le convocazioni in presenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 settembre 2022): l'algoritmo, ossia la procedura informatizzata utilizzata dagliper l'attribuzione delleal 31 agosto e 30 giugno 2023, continua a far parlare di sè. Sia perché in alcune province le operazioni non sono ancora concluse e si procede con rettifiche e integrazioni, sia con nuovi turni di nomina. Turni che non prendono in considerazione iconsiderati rinunciatari a quello precedente. Un particolare che non convince i, sempre più intenzionati a richiedere le convocazioni in presenza. L'articolo .

