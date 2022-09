Sì, due rifugiate ucraine in Francia sono state aggredite da un connazionale (Di martedì 20 settembre 2022) Il 19 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un articolo, pubblicato sulla testata nice-matin e intitolato: “Réfugiées ukrainiennes agressées près de Monaco: l’homme interpellé a reconnu les faits, il s’agit d’un militaire” (in italiano: “rifugiate ucraine aggredite vicino a Monaco: l’uomo arrestato ha ammesso i fatti, è un soldato”). L’articolo era accompagnato da un commento secondo cui le due donne ucraine sarebbero state picchiate da un connazionale. Si tratta di una notizia vera. L’11 settembre 2022, infatti, due donne ucraine rifugiate in Francia da aprile sono state aggredite mentre passeggiavano sul lungomare a ... Leggi su facta.news (Di martedì 20 settembre 2022) Il 19 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un articolo, pubblicato sulla testata nice-matin e intitolato: “Réfugiées ukrainiennes agressées près de Monaco: l’homme interpellé a reconnu les faits, il s’agit d’un militaire” (in italiano: “vicino a Monaco: l’uomo arrestato ha ammesso i fatti, è un soldato”). L’articolo era accompagnato da un commento secondo cui le due donnesarebberopicchiate da un. Si tratta di una notizia vera. L’11 settembre 2022, infatti, due donneinda aprilementre passeggiavano sul lungomare a ...

