Roma, locali da incubo: igiene pessima e cibo estero senza tracciabilità. Oltre 10 kg di carne sequestrata (Di martedì 20 settembre 2022) Roma. La conservazione di cibi ed alimenti, tracciati nel loro percorso dalla produzione sino alla distribuzione, è un requisito essenziale per garantire la salubrità del prodotto finito e quindi rispettare la salute dei cittadini. Purtroppo, però, non sempre la regola viene perseguita con dovere, e i controlli continui sul territorio non fanno altro che dimostrare le spiacevoli mancanze a cui vanno incontro i diversi esercizi commerciali sanzionati. I controlli su Via Casilina Ispezioni e controlli si sono concentrati, nelle ultime ore, su via Casilina. Qui un esercizio commerciale, a causa delle gravi condizioni igienico sanitarie e strutturali, è stato richiesto il provvedimento amministrativo di chiusura provvisoria. Leggi anche: Tragedia su via Casilina, scontro tra moto e trattore: morto 34enne 10 kg di carne sequestrata Come ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 settembre 2022). La conservazione di cibi ed alimenti, tracciati nel loro percorso dalla produzione sino alla distribuzione, è un requisito essenziale per garantire la salubrità del prodotto finito e quindi rispettare la salute dei cittadini. Purtroppo, però, non sempre la regola viene perseguita con dovere, e i controlli continui sul territorio non fanno altro che dimostrare le spiacevoli mancanze a cui vanno incontro i diversi esercizi commerciali sanzionati. I controlli su Via Casilina Ispezioni e controlli si sono concentrati, nelle ultime ore, su via Casilina. Qui un esercizio commerciale, a causa delle gravi condizioni igienico sanitarie e strutturali, è stato richiesto il provvedimento amministrativo di chiusura provvisoria. Leggi anche: Tragedia su via Casilina, scontro tra moto e trattore: morto 34enne 10 kg diCome ...

CorriereCitta : Roma, locali da incubo: igiene pessima e cibo estero senza tracciabilità. Oltre 10 kg di carne sequestrata - frasimaidette : la quantità di concerti che farò quest’anno nei locali a Roma - RedazioneLaNews : #Roma Torrenova, l’ambulatorio nei locali in disuso non piace ai cittadini: “Diventerebbe una polveriera” - sambuccoa : @mourinhismoasr Ma come fate a sentire trasmissioni di calcio locali dopo una sconfitta della Roma e durante la sos… - TuttoSuRoma : Crisi, locali in ginocchio a #Roma: in fila dagli strozzini per evitare il fallimento -