Retromarcia Stellantis: stop ai piani per la Cina (Di martedì 20 settembre 2022) Nei piani del CEO Carlos Tavares, Opel doveva diventare la testa di ariete che avrebbe finalmente permesso a Stellantis di sfondare nel mercato cinese, ma così non sarà. Come riportato da MF-Milano Finanza, Opel ha infatti sospeso il programma di espansione in Cina annunciato nel mese di luglio del 2021. L’idea era sbarcare nel Paese L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 20 settembre 2022) Neidel CEO Carlos Tavares, Opel doveva diventare la testa di ariete che avrebbe finalmente permesso adi sfondare nel mercato cinese, ma così non sarà. Come riportato da MF-Milano Finanza, Opel ha infatti sospeso il programma di espansione inannunciato nel mese di luglio del 2021. L’idea era sbarcare nel Paese L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

sportli26181512 : #Governance #Notizie Retromarcia Stellantis: stop ai piani per la Cina: Nei piani del CEO Carlos Tavares, Opel dove… - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Retromarcia #Stellantis: stop ai piani per l'espansione in #Cina - CalcioFinanza : Retromarcia #Stellantis: stop ai piani per l'espansione in #Cina -