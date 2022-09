Quelli che per riconoscere le vittime in Ucraina pretendono che siano senza macchia (Di martedì 20 settembre 2022) La guerra d’Ucraina è lontana dal lasciar vedere una fine ed è segnata da episodi che ne mutano l’orientamento, come la controffensiva Ucraina nell’oblast’ di Kharkiv. La quale ha reso plausibile, secondo molti osservatori, e con più veemenza Anne Applebaum sull’Atlantic, la possibilità che l’Ucraina “vinca”. Copertina e articoli dell’ultimo numero di Internazionale scelgono questo tema: “Se l’Ucraina vince la guerra”, che è il titolo dell’intervento di Lawrence Freedman sul New Statesman. La formulazione di questa possibilità è una vera svolta, dal momento che tutta la discussione successiva al 24 febbraio è girata attorno all’impossibilità metafisica di una vittoria Ucraina. Ai sostenitori della resistenza Ucraina, come me, sembrava (sia pur in termini mutati sembra ancora) che ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 settembre 2022) La guerra d’è lontana dal lasciar vedere una fine ed è segnata da episodi che ne mutano l’orientamento, come la controffensivanell’oblast’ di Kharkiv. La quale ha reso plausibile, secondo molti osservatori, e con più veemenza Anne Applebaum sull’Atlantic, la possibilità che l’“vinca”. Copertina e articoli dell’ultimo numero di Internazionale scelgono questo tema: “Se l’vince la guerra”, che è il titolo dell’intervento di Lawrence Freedman sul New Statesman. La formulazione di questa possibilità è una vera svolta, dal momento che tutta la discussione successiva al 24 febbraio è girata attorno all’impossibilità metafisica di una vittoria. Ai sostenitori della resistenza, come me, sembrava (sia pur in termini mutati sembra ancora) che ...

