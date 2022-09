(Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Almeno 11sono morti a causa di un attacco aereo controabitate dalo scorso 16 settembre. Bersaglio dei raid anche una scuola a Tabayin Township, nella regione di Sagaing, in. Mentre si stanno ancora verificando ulteriori dettagli, l’Unicef, nel darne notizia, porge le proprie condoglianze ai genitori e alle famiglie che hanno perso i loro figli. Almeno 15della stessa scuola risultano ancora scomparsi. L’Unicef chiede il loro rilascio immediato e sicuro. Le scuole devono essere sicure. Inon devono mai essere attaccati, si legge in un comunicato. Nel riferire degli attacchi, il Guardian cita una dirigente scolastica che ha raccontato come mentre cercava di portare gli studenti in rifugi sicuri, due dei quattro ...

repubblica : Myanmar, gli elicotteri dei militari al potere sparano su una scuola: 7 bambini uccisi in un villaggio. Almeno 13 l… - novasocialnews : Myanmar, elicotteri militari attaccano aree civili: uccisi 11 bambini - blogLinkes : Myanmar, gli elicotteri dei militari al potere sparano su una scuola: 7 bambini uccisi in un villaggio… - Dome689 : RT @TgLa7: #Myanmar, elicotteri del regime hanno attaccato una scuola. Almeno 13 i morti, di cui 7 bambini e decine di feriti, secondo quan… - telodogratis : Myanmar, elicotteri militari attaccano aree civili: uccisi 11 bambini -

... tra cui una scuola a Tabayin Township, nella regione di Sagaing, in" . Lo rende noto l'... venerdì scorso, due dei quattrogovernativi Mi - 35 che si sono alzati a nord del villaggio ...Bersaglio dei raid anche una scuola a Tabayin Township, nella regione di Sagaing, in. ... due dei quattroMi - 35 governativi che sorvolavano la zona a nord del villaggio di Let Yet ...Strage di bambini nel Myanmar , in Birmania. Le truppe della giunta golpista hanno bombardato con degli elicotteri una scuola monastica ...