Mario Draghi premiato a New York | “Contro le autocrazie servono franchezza | coerenza e impegno comune”

"Le autocrazie prosperano con le nostre esitazioni. Dobbiamo evitare ambiguità, non rimpiangere quando è troppo tardi". Nonostante Mosca abbia provato a dividerli, l'Europa e gli Stati Uniti sono rimasti "fermi e uniti" al fianco dell'Ucraina. "La questione di come ci relazioniamo con le autocrazie definirà il nostro futuro per molti anni a venire. servono franchezza, coerenza e impegno comune"

Agenzia_Ansa : Il premier italiano, Mario Draghi, riceve a New York il premio come 'statista dell'anno'. 'Evitare le ambiguità - h… - davidefaraone : Mario Draghi è stato premiato a New York con il ‘World Statesman Award’. È lo Statista mondiale dell’anno. In It… - Agenzia_Ansa : Il presidente Usa, Joe Biden, ringrazia il premier italiano Mario Draghi 'per la sua leadership'. 'E' stato una voc… - daless2010 : RT @cattivamamy: ORGOGLIO ITALIANO MARIO DRAGHI SARÀ PREMIATO COME MIGLIOR STATISTA IN AMERICA .HA LAVORATO GRATUITAMENTE. IN ITALIA. - iolemucciconi : RT @ClementiF: «La questione di come tratteremo le autocrazie definirà la nostra capacità di dare forma al nostro futuro comune per molti a… -