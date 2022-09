“Ma avete visto?”. GF Vip 7, Pamela Prati fa già parlare e non bene: è successo nella notte (Di martedì 20 settembre 2022) nella serata del 19 settembre, tra i concorrenti entrati a far parte del GF Vip 7 c’è stata anche Pamela Prati, che dovrà riscattare la sua precedente esperienza nel reality show finita malamente. Eppure, si parlerebbe già di crisi a pochissime ore dal suo arrivo nella Casa più spiata d’Italia. Al termine della puntata in diretta condotta da Alfonso Signorini, gli utenti hanno sottolineato che avrebbe già mostrato insofferenza per quanto è accaduto in questo avvio di trasmissione. E chissà come andrà a finire. Prima di parlarvi del GF Vip 7 e di Pamela Prati con questa sua prima crisi, vi riferiamo già di una polemica nata nella Casa. Ginevra Lamborghini si è lamentata della puzza dal bagno, causata da Amaurys Perez: “Hai finito? C’è una puzza qua fuori, ma davvero. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 settembre 2022)serata del 19 settembre, tra i concorrenti entrati a far parte del GF Vip 7 c’è stata anche, che dovrà riscattare la sua precedente esperienza nel reality show finita malamente. Eppure, si parlerebbe già di crisi a pochissime ore dal suo arrivoCasa più spiata d’Italia. Al termine della puntata in diretta condotta da Alfonso Signorini, gli utenti hanno sottolineato che avrebbe già mostrato insofferenza per quanto è accaduto in questo avvio di trasmissione. E chissà come andrà a finire. Prima di parlarvi del GF Vip 7 e dicon questa sua prima crisi, vi riferiamo già di una polemica nataCasa. Ginevra Lamborghini si è lamentata della puzza dal bagno, causata da Amaurys Perez: “Hai finito? C’è una puzza qua fuori, ma davvero. ...

Eurosport_IT : Si, avete visto bene. #Italbasket | #EuroBasket | #ItaliaSerbia - matteosalvinimi : Nei giorni scorsi avete mandato una miriade di email, GRAZIE Amici! E rilancio per chi non avesse visto: avete bis… - jekkko1 : RT @LidaSezOlbia: Avete visto amici che grande regalo ci ha fatto il nostro Eros? Due bimbetti da curare e proteggere proprio come avremmo… - lorenzlu : RT @moggifake: Non era cattivo. Siete voi che avete visto male per un decennio. E nemmeno si dopava. Soprattutto collaborava con la legge.… - RBonvecchi : @jerryscottismo Ma De Vrij l’avete visto giocare ultimamente? O restiamo alle valutazioni di 3 anni fa? Nell’analis… -