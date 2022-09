LIVE Ciclismo, Cronometro juniores Mondiali 2022 in DIRETTA: Renato Favero momentaneamente quarto al traguardo, tra poco al via Nicolas Milesi (Di martedì 20 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.58 L’estone Frank Aron Ragilo va in seconda posizione al traguardo con il tempo di 36:37.72. Questa la top ten provvisoria all’arrivo: 1 49 McKENZIE Hamish AUS 35:18.45 2 35 RAGILO Frank Aron EST +1:19.27 3 51 LEIDERT Louis GER +1:34.67 4 40 ROGERS Cameron AUS +1:39.12 5 37 NOVAK Pavel CZE +1:42.84 6 36 VLOT Mees NED +2:21.17 7 38 GUSTIN Alexander USA +2:32.01 8 46 Favero Renato ITA +2:34.58 9 41 HAMEL Felix CAN +2:40.83 10 44 GRYGOWSKI Hubert POL +2:42.39 06.55 Il ceco Pavel Novak chiude la sua prova in 37:01.29 e si inserisce al quarto posto (+1’39”12). 06.53 Arriva ora Alexander Gustin. Lo statunitense, che è caduto nella seconda parte della sua prova, ha chiuso con il quarto tempo momentaneo ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.58 L’estone Frank Aron Ragilo va in seconda posizione alcon il tempo di 36:37.72. Questa la top ten provvisoria all’arrivo: 1 49 McKENZIE Hamish AUS 35:18.45 2 35 RAGILO Frank Aron EST +1:19.27 3 51 LEIDERT Louis GER +1:34.67 4 40 ROGERS Cameron AUS +1:39.12 5 37 NOVAK Pavel CZE +1:42.84 6 36 VLOT Mees NED +2:21.17 7 38 GUSTIN Alexander USA +2:32.01 8 46ITA +2:34.58 9 41 HAMEL Felix CAN +2:40.83 10 44 GRYGOWSKI Hubert POL +2:42.39 06.55 Il ceco Pavel Novak chiude la sua prova in 37:01.29 e si inserisce alposto (+1’39”12). 06.53 Arriva ora Alexander Gustin. Lo statunitense, che è caduto nella seconda parte della sua prova, ha chiuso con iltempo momentaneo ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo Cronometro juniores Mondiali 2022 in DIRETTA: Renato Favero terzo al secondo rilevamento cronometrico… - infoitsport : LIVE Ciclismo, Cronometro juniores Mondiali 2022 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Ciclismo femminile, Cronometro juniores Mondiali 2022 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Ciclismo femminile, Cronometro juniores Mondiali 2022 in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Ciclismo femminile Cronometro juniores Mondiali 2022 in DIRETTA: partite tutte le atlete comanda ancora Anna v… -