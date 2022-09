L’arrivo del “generale inverno” in Ucraina darà un vantaggio ai russi? (Di martedì 20 settembre 2022) Sono gli ultimi giorni estivi e, con l’inverno a poco più di tre mesi di distanza, ci si chiede se il gelo che caratterizza la stagione invernale nelle sconfinate distese ucraine avvantaggerà l’esercito russo nelle operazioni belliche. In ucraino il “congelamento stagionale” si chiama ??????? ????????? (sezonna zamorozka): il terreno delle pianure dell’Ucraina congela, compattando InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 20 settembre 2022) Sono gli ultimi giorni estivi e, con l’a poco più di tre mesi di distanza, ci si chiede se il gelo che caratterizza la stagione invernale nelle sconfinate distese ucraine avvantaggerà l’esercito russo nelle operazioni belliche. In ucraino il “congelamento stagionale” si chiama ??????? ????????? (sezonna zamorozka): il terreno delle pianure dell’congela, compattando InsideOver.

romeoagresti : L’arrivo del presidente della #Juve, Andrea #Agnelli, al pranzo UEFA pre #JuveBen ????@GoalItalia - vaticannews_it : Le immagini del primo giorno di #PapaFrancesco in #Kazakhstan: l'arrivo, la cerimonia di benvenuto e l'incontro con… - DPCgov : ????#allertaARANCIONE, giovedì #15settembre, in Toscana e Umbria. ???? #AllertaGIALLA in 9 regioni. In arrivo dal tardo… - Mary35999509 : RT @ImolaOggi: Augurava agli ebrei l'arrivo di un nuovo Hitler, invocava la distruzione del Vaticano, sognava pullman carichi di 500 bombol… - scalelenio : RT @IlProfDaLecce: Il mio pensiero finale comunque è il seguente: Antonio Conte ha nascosto dei limiti pazzeschi con una coesione di grupp… -